Coronavirus, coppia di anziani contaminò reparto delle Molinette: pm decide di non procedere

La coppia di anziani che si recò alle Molinette ad inizio mese, che sembrava affetta da coronavirus, tanto che un intero reparto dell'ospedale venne chiuso per alcune ore, alla fine non avrà problemi con la giustizia.

La Procura aveva deciso di aprire una inchiesta, ma non si profilino responsabilità di carattere penale per marito e moglie, che sembravano aver contaminato un'area dell'ospedale. Il pm sembra intenzionata a chiudere il fascicolo, finora rimasto senza indagati né ipotesi di reato. Gli accertamenti non hanno portato alla luce violazioni nei protocolli.

I coniugi, che sembravano affetti da una polmonite influenzale, furono sottoposti al tampone per l'accertamento dell'eventuale positività al Coronavirus solo in un secondo momento, quando si sparse la voce che avevano ricevuto la visita del figlio residente nel Lodigiano. Quanto al figlio, non risultano collegamenti con la patologia che ha afflitto i genitori.