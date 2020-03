Il 24 e 25 marzo stop alla viabilità sulla Provinciale 393 di Villastellone

Per la posa degli attenuatori d’urto all’imbocco delle rampe del sovrappasso della Sp. 393 sulla rotatoria al km 3+000, che è di dimensioni tali da non poter restringere la carreggiata, è necessario sospendere la circolazione per tutte le categorie di utenti sulla Sp. 393 di Villastellone dal km. 2+650 al km. 2+960 (sovrappasso), su entrambe le carreggiate dal giorno 24/ marzo al 25 marzo 2020, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con deviazione del transito nella rotatoria sottostante.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina