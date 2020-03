Il punto donna di Nichelino sempre attivo: "Il coronavirus non ferma la violenza sulle donne"

"In questo momento di emergenza, le donne che subiscono quotidiana violenza domestica, sono costrette a stare in casa: non possono essere lasciate sole": con queste parole l'assessore alle Pari Opportunità di Nichelino Valentina Cera ha ricordato come il Punto Donna sia in funzione anche in questi giorni di allerta coronavirus.

Lo sportello, chiuso al pubblico per le disposizioni di contenimento del covid-19, ha sempre attivo il numero di telefono e una mail per tutte le donne in difficoltà. "Io voglio ringraziare le operatrici del Punto Donna Nichelino per esserci sempre", ha aggiunto Valentina Cera. Il numero, contattabile tutti i giorni tramite telefono, whatsapp o SMS, è 3371082919, l'email è puntodonna.nichelino@gmail.com.

Le donne in difficoltà possono anche contattare il numero nazionale gratuito anti stalking e violenza al 1522.