Solidarietà di vicinato: wi-fi aperto nei condomini di San Salvario per la didattica a distanza

Mettere in rete le famiglie attraverso una connessione wi-fi liberamente accessibile per la fruizione della didattica a distanza. E' l'iniziativa lanciata ieri dall'Istituto comprensivo "Manzoni" di San Salvario, con il sostegno dell'associazione Manzoni People e il patrocinio della Circoscrizione 8. L'idea è di garantire a tutti gli studenti il supporto necessario per le lezioni online che in questi giorni la scuola ha attivato, specie in quei nuclei familiari dove manca la giusta strumentazione tecnica.

La macchina solidale si muove così in due direzioni. Da un lato, mediante l'acquisto da parte della scuola stessa di pc portatili da distribuire a chi ne ha bisogno (grazie a fondi provenienti da contributi volontari degli iscritti), dall'altro, lanciando un appello a tutti i condomini del quartiere per aprire le reti wireless e metterle a disposizione di chi è carente.

"Laddove possibile - spiegano i referenti di Manzoni People -, chiediamo a tutti i genitori di stampare la locandina e appenderla nel proprio androne all’interno dei condomini: si potrà così dare una mano a chi è più in difficoltà e a superare quelle barriere che rafforzano le disuguaglianze".