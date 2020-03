iorestoacasaconeduiren, il Gruppo Iren offre alle scuole attività educative a distanza

#iorestoacasaconeduiren è l’hastag che identifica ciò che Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, sta mettendo a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie di Torino e non solo.

Il desiderio di parlare di sostenibilità da zero a 99 anni, passando dalla scuola al territorio, non si ferma nonostante le scuole siano chiuse e le tante attività educative di EDUIREN siano sospese in tutto il territorio nazionale.

In questo periodo, tanti studenti e adulti avrebbero visitato gli impianti del Gruppo Iren, da Torino Nord al TRM, passando dal Centro di Raccolta di via Arbe, per conoscere e scoprire come funziona una Centrale del Teleriscaldamento, un Termovalorizzatore e quanto sia utile un Centro di Raccolta dei Rifiuti, come sia divertente imparare a fare la raccolta differenziata ed esplorare i segreti dell’energia.

Tanti i progetti di Cittadinanza Ambientale Attiva presso molti istituti scolastici sono rimasti in stand- by fino a quando tutto rientrerà nella normalità.

Eduiren quindi ha deciso di muoversi su due livelli:

1) Possibilità di approfondire da casa i temi rifiuti, acqua ed energia con una serie di strumenti:

- L’applicazione Sei Ecologico (www.eduiren.it/seiecologico/), dove è possibile trovare schede tematiche e divertirsi con una serie di giochi enigmistici (in italiano ed in inglese)

- Giochi d'ingegno, rebus, cruciverba e indovinelli sempre sui temi delle sostenibilità, da scaricare dal sito www.eduiren.it nelle pagine dedicate nella sezione SOSTENIBILITA’ A SCUOLA

- Due virtual tour che permettono di curiosare fra i cunicoli di ispezione di una diga e conoscere il funzionamento di una centrale idroelettrica con il tour tra gli impianti idroelettrici della Valle Orco (www.hvweb.net/iren/ceresole-rosone/it/) e di comprendere il funzionamento della centrale Torino Nord, l’impianto che eroga calore a Torino, la città più teleriscaldata d’Italia (https://www.hvweb.net/iren/torino-nord/it/).

A questi si aggiungono i tanti video recuperabili all’interno del canale Youtube del Gruppo Iren.

2) Garantire un supporto a tutti i docenti che in questi giorni intendono attivare progetti di didattica a distanza sui temi della sostenibilità.

Come sempre il ruolo del docente è indispensabile per tarare sulle reali necessità della classe ciò che Eduiren propone.

Lo staff di Eduiren è a disposizione. Basta scrivere alla mail: irenscuola@gruppoiren.it. L’invito è esteso non solo al corpo docente, ma anche agli studenti, alle studentesse ed ai genitori.

In questo modo continueremo a scoprire insieme il mondo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti. Divertendosi e imparando ad essere un eco-cittadino, anche restando a casa. Le buone pratiche non si devono fermare.