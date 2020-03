Liceo Vittoria, la tele didattica diventa anche "social": lunedì diretta Instagram con Roberto Saviano

Lunedì 30 marzo alle ore 14,30 gli studenti dell’ultimo anno del Liceo Europeo e del Diploma Programme dell’IB svolgeranno, nell’ambito del programma di formazione a distanza che la scuola ha attivato fin dai primi giorni di marzo, un’attività didattica sperimentale.

I ragazzi con i loro insegnanti avranno l’opportunità di incontrare in diretta Instagram Roberto Saviano, nell’ambito del ciclo Lezioni in quarantena che lo scrittore, giornalista e sceneggiator offre a giorni alterni a una scuola italiana durante l’emergenza COVID19. Per partecipare è sufficiente un profilo Instagram; il titolo dell’evento è robertosaviano_official!

L’incontro sarà dedicato a Primo Levi e alla suggestione che la lettura di “Se questo è un uomo” può esercitare sui ragazzi in questi giorni di isolamento forzato.

Infatti la didattica on-line, che pure rappresenta uno strumento essenziale per garantire agli allievi il proseguimento dei percorsi formativi, col passare del tempo rivela alcune ovvie limitazioni. Prima tra tutte è la distanza fisica, percepita tanto dagli studenti quanto dai docenti; tutti loro lamentano la mancanza di contatto umano, di relazioni personali e di occasioni per socializzare e stare in gruppo

“Per mantenere vivo il senso di appartenenza e di partecipazione che in una scuola rappresenta una componente fondamentale, stiamo mettendo a punto insieme al mio staff, a latere delle attività scolastiche, alcune iniziative per coinvolgere i ragazzi e farli sentire meno soli”, spiega la Preside Marcella Bodo.

Tra queste iniziative è previsto un appuntamento settimanale con un ospite illustre per discutere e confrontarsi su tematiche di attualità, storiche e sociali, e il primo di questi ospiti sarà appunto Roberto Saviano.

Un’altra iniziativa che sta partendo è “Diario di Bordo”, che consiste nel mettere a disposizione degli allievi una pagina sul sito della scuola (www.vittoriaweb.it), auto-gestita da un gruppo di studenti guidati da un tutor, sulla quale i ragazzi possono raccontare ogni giorno gli avvenimenti più significativi, con foto, pensieri, disegni e qualche aneddoto curioso accaduto nella giornata.