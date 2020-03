Costretta all'immobilità dalla nascita, la lezione di vita della 14enne agli studenti del Master dell'Università di Torino

Costretta all'immobilità dalla nascita, eppure felice e grata alla vita e alla scuola, Sara Ciafardoni è intervenuta, il 28 marzo, in teledidattica al quarto corso di Master La Scuola in ospedale: la realtà professionale e le strategie didattiche di cura dell’Università degli Studi di Torino, diretto dal Prof. David Lembo, che prepara i docenti della scuola all'insegnamento ospedaliero e domiciliare, per gli studenti lungodegenti ricoverati e per i quali va garantito il diritto all'istruzione e alla continuità educativa. Titolo della lezione "La costrizione a casa e l'isolamento sociale dovuti alla malattia durante l'infanzia e l'adolescenza: il superamento delle barriere e dello stigma sociale attraverso relazioni educative efficaci. Strumenti ed esperienze positive".

In un periodo così particolare, che costringe la maggioranza delle persone all’isolamento a casa, la lezione di Sara aiuta a comprendere come superare i limiti imposti dalla malattia, dalle le barriere, fisiche e culturali e offre uno strumento efficace per l’analisi della didattica a distanza.

Il Master è rivolto a chi aspira ad una carriera di docente in corsia, per diventare componenti dell'équipe terapeutica pediatrica impegnata a salvare le vite di giovanissimi studenti ricoverati, il più delle volte, nei reparti di oncoematologia e di neuropsichiatria. Docenti che, più di tutti in queste settimane di emergenza sanitaria, si trovano a doversi reinventare, riprogrammando modalità, strumenti, criteri di valutazione per la didattica a distanza richiesta dal Ministero e che, purtroppo, solo lontanamente somiglia a quel 'fare scuola' che spesso, molto positivamente in ospedale, segna la differenza nella vita e nel percorso di studi di molti allievi impegnati in lunghe degenze e in terapie complesse.

Sara non è una ragazza comune. Affetta da una malattia rara ha un blog da 550mila contatti e un profilo Instagram che ne conta 13mila ed è una scrittrice autentica, autrice del libro "Con tutto l'amore che so.E’ creativa, una persona di successo, che può fornire una visione diversa, e qualche esempio illuminante e spendibile, ai docenti iscritti al Master e giunto alla sua quarta edizione.

“Sono sicuro che l'intervento di Sara contribuirà all’arricchimento didattico e umano del corso” dichiara il Prof. Lembo, Direttore del Master “ sopratutto in considerazione dell'alto livello della scrittura e della profondissima umanità degli argomenti affrontati, che vanno dalla dolorosità e problematicità dell'esistenza quando è intrinsecamente legata alla malattia, alle condizioni di isolamento e compromissione degli adolescenti afflitti, come Lei, da gravi patologie e al possibile, positivo, superamento delle stesse grazie all'impegno personale, al convincimento morale che mira al pieno riscatto della dignità umana. Contenuti perfettamente attinenti alle finalità didattiche del Master.