Coronavirus, un fine settimana di interventi per l'igienizzazione delle strade di Torino

Un fine settimana, quello appena passato, di intenso lavoro per le squadre impegnate nella pulizia e igienizzazione delle strade. Ogni notte, dalle 22 alle 6, le autobotti dell’Amiat lavano il suolo e le “zanelle”, a lato dei marciapiedi. L'impegno dell'Amiat è continuo: ogni notte le squadre di autobotti intervengono in diversi quartieri seguendo un piano di lavoro che permette di lavare e igienizzare ogni settimana tutte le strade cittadine.

La notta scorsa l’intervento ha riguardato parte della circoscrizione 4 e della circoscrizione 7. Le autobotti sono passate nelle vie tra corso Monte Grappa, corso Appio Claudio, corso Lecce, via Nole, corso Svizzera, corso Tassoni, via San Donato, piazza Statuto, corso Francia e tra corso Svizzera, il fiume Dora, corso Principe Oddone, via San Donato. Altra area interessata, tra corso Principe Oddone, corso Regina Margherita, via San Pietro in Vincoli, il fiume Dora, corso Giulio Cesare, corso Brescia, corso Palermo, corso Novara, corso Vigevano, piazza Baldissera.