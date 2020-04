Picchia la moglie durante un litigio: arrestato un ragazzo di 34 anni

Ha aggredito e picchiato la moglie, al culmine di un litigio, ed è stato arrestato dai carabinieri. E' successo a Torino, in via Piossasco: è stata la stessa vittima a chiamare il 112 per denunciare il marito violento.

Umiliazioni e prepotenze che duravano ormai da tempo e che in questo periodo di quarantena sono aumentate. L’uomo, un italiano di 34 anni, da tempo picchiava, umiliava e sottometteva psicologicamente la moglie, una ragazza peruviana di 27 anni.

Il marito, dopo aver litigato con la moglie per futili motivi, l’ha aggredita per l’ennesima volta strattonandola e facendola cadere a terra. La vittima, che non ha inteso sottoporsi alle cure mediche, è stata informata sulle modalità di accesso ai centri anti-violenza. E’ stato applicato il codice rosso.