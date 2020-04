L'Esercito piange Massimiliano Taddeo, vittima dell'incidente in corso Ferrucci: lavorava all'Unità di Crisi. Cirio: "Grande dolore"

E' Massimiliano Taddeo , maresciallo dell'Esercito, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in corso Ferrucci angolo corso Mediterraneo. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, l'uomo prestava servizio presso la Sala Operativa della Protezione Civile, nell'Unità di Crisi.

L'impatto è stato violentissimo e ha reso inutile l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia municipale.

Appresa la notizia della morte del sottufficiale, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, esprime «profondo cordoglio alla famiglia e agli affetti più cari, a nome della Forza Armata e suo personale». L’Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti del soldato.

"Al dolore per le vittime di oggi a casa del virus - ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme agli assessori alla Sanità Luigi Icardi e alla Protezione Civile Marco Gabusi - si unisce la nostra profonda tristezza per la morte del maresciallo Taddeo, da settimane al nostro fianco, qui all’Unità di crisi, nell’affrontare questa difficile situazione. Alla sua famiglia va tutto il nostro affetto e la riconoscenza per l’impegno e la dedizione con cui ha sempre lavorato sul campo".

"Apprendo con profonda tristezza e commozione la notizia della scomparsa del Maresciallo Taddeo", ha invece commentato il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.