A Nichelino la storia a lieto fine del gatto Bagheera, salvato nonostante i padroni positivi al coronavirus

Una storia a lieto fine in questi giorni tristi. Bagheera, un gatto malato che non poteva essere portato dal veterinario perché i suoi padroni erano entrambi positivi al coronavirus, è stato salvato grazie al decisivo intervento di due volontari della Croce Rossa di Nichelino.

Il loro intervento, assieme a quello della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tutela Animali del Comune, ha permesso di portare l'animale dal veterinario più vicino, per le cure necessarie a salvarlo. Poi, a riportarlo a casa di suoi proprietari, ci ha pensato, bardato come un astronauta, l'assessore alle Politiche Animaliste di Nichelino, Fiodor Verzola.

"Ringrazio la Croce rossa Nichelino, sempre attenta ai bisogni dei più deboli, la Protezione Civile per il supporto logistico e l’Ufficio Tutela Animali per aver consentito che questa storia avesse un epilogo positivo", ha scritto in un post su Facebook Verzola. "Infine un ringraziamento all’amico Luciano Ceppa, che ha dato il contributo finale per salvare la vita a Bagheera".

Il prossimo passo, perché vivano tutti felici e contenti, come nelle fiabe, sarà la guarigione dei padroni del gatto.