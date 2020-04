Moncalieri, nel weekend pasquale più controlli contro i "furbetti del coronavirus"

Se già durante gli scorsi weekend le maglie venivano strette, in quello lungo della Pasqua a Moncalieri ci sarà un ulteriore intensificazione dei controlli per andare a scovare i "furbetti del coronavirus" che continuano a circolare.

Lo ha annunciato il sindaco Paolo Montagna: "Noi continueremo a scommettere sempre su chi mette davanti il bene della Comunità, e ancora di più in questa battaglia. E nessuno mi toglie dalla testa che sono la maggioranza. Però, poi, c’è chi non rispetta le regole. Sono ancora troppi: cosi non va. Per questo sono raddoppiate le pattuglie in azione della Polizia Municipale, attive insieme ai Carabinieri con posti di blocco, controllo di presenza di assembramenti, verifica su esercizi commerciali e mercati, pronto intervento per verificare segnalazioni dei cittadini alla centrale operativa".

"Per questo nel weekend che si avvicina faremo uno sforzo straordinario di controllo", ha spiegato Montagna. "Perché c’è troppa gente in giro. Perchè in troppi mi scrivono su Facebook se possono fare questo, fare quello. Credetemi, per un Sindaco non è facile dire a un suo concittadino che non può andare a trovare la mamma o fare visita ai nonni. Come non è facile rinviare un matrimonio o non celebrare un funerale. E molto difficile, credetemi. Ma dobbiamo farlo".

Il primo cittadino ha poi rivelato di aver ricevuto segnalazioni di persone che non rispettano il divieto di chiusura delle loro attività: "Ci sono parrucchiere ed estetiste che, come altri subiscono le conseguenze della chiusura delle attività. Purtroppo altri colleghi si permettono di non fare questo sforzo, magari accogliendo clienti in casa, o recandosi presso altri domicili. Non è giusto, non è legale e quindi faccio mia questa denuncia. Faremo controlli mirati".

Anche a Moncalieri sarà possibile per i pensionati che non abbiano paranti, badanti che non li possono accompagnare, dai 75 anni in su, di richiedere ai Carabinieri il ritiro della pensione per proprio conto. Per richiedere il servizio il numero da comporre è quello della stazione di corso Savona: 011.6488845 . "Durante l'ultimo COC, ho ringraziato il Maresciallo Maggiore Sciarretta per l’impegno e la disponibilità al servizio dei nostri anziani", ha detto Montagna.

Il sindaco di Moncalieri ha concluso con una tirata d'orecchi nei confronti dei furbetti: "Le notizie che ogni tanto rimbalzano sui media ci fanno pensare che in taluni casi l’inciviltà sia più difficile da combattere dello stesso coronavirus".