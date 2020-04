Rafforzati i controlli nell'area metropolitana di Torino: 325 pattuglie dei carabinieri su tutto il territorio

Controlli dei carabinieri rafforzati per verificare il rispetto delle misure anti Coronavirus. Sono 325 le pattugli dislocate su tutta l'area metropolitana Torino, dal comandante provinciale Marco Rizzo, nelle ultime 24 ore. Il piano è stato predisposto per impedire in particolare i trasferimenti tra comuni differenti, verso le seconde case, ma vengono tenuti sott'occhio anche le aree verdi, i parchi e i sentieri.

Ad affiancare i militari in uniforme, anche il personale in borghese del nucleo investigativo e di quello operativo delle undici compagnie, che si concentrerà sulla prevenzione e il contrasto di eventuali episodi delittuosi.