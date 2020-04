Si sposta da Nichelino a Moncalieri per fare benzina: multato e denunciato

Di questi tempi anche "sconfinare" da un comune ad un altro può costare caro. Un uomo di 59 anni di Nichelino è stato multato e denunciato dai carabinieri per essersi spostato dalla sua Nichelino a Moncalieri.

Il fatto è successo nella mattinata di ieri, lunedì 13 aprile. Si era messo in macchina e aveva raggiunto via Pastrengo per fare benzina, questa è stata la motivazione da lui addotta alla pattuglia che l’aveva fermato. Peccato che dagli accertamenti dai militari l’uomo risultasse avere un’ordinanza che gli vietava di entrare nella citta del Proclama.

E' scattata quindi la multa per inosservanza del decreto per il contenimento del coronavirus, oltre alla denuncia per essere uscito dal suo Comune di residenza.