La Regione Piemonte rende omaggio alle vittime del Coronavirus: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio.

Oggi il Consiglio regionale piemontese riunito in teleconferenza ha aderito alla giornata nazionale di cordoglio per ricordare i morti da Covid-19.

“Doverso accettare l’invito a questo momento di raccoglimento – commenta per il gruppo regionale Lega Salvini il presidente Alberto Preioni - oggi come non mai nelle istituzioni di tutti i livelli dobbiamo ribadire che siamo un corpo unico e martoriato, a cui rendere omaggio per trovare poi la forza per ripartire.

In questo minuto simbolico abbiamo abbracciato il nostro Paese, ricordando i nostri morti, onorando l’impegno e il sacrificio dei nostri operatori sanitari, delle forze dell’ordine e di tutti quelli che si trovano in prima linea al servizio della comunità, in un abbraccio virtuale ma non per questo meno vigoroso".

Così in una nota il Presidente della Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.