Domani cerimonia a Pian del Lot in forma ristretta

Con il perdurare della situazione di emergenza legata all’epidemia COVID-19 quest’anno la cerimonia in ricordo delle vittime del Pian del Lot si svolgerà sul luogo dell’eccidio ma nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Quindi, domani, giovedì 2 aprile, alle ore 12 la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, anche in rappresentanza della Città Metropolitana, presenzierà a Pian del Lot per un minuto di silenzio in memoria dei caduti.

Sarà una commemorazione ristretta e priva di orazioni ufficiali. Interverrà il trombettiere della Polizia Municipale che intonerà il” Silenzio”.

La Città di Torino in un momento di estrema difficoltà e tristezza per tutto il Paese ha voluto comunque ricordare il sacrificio di quanti contribuirono a liberare l’Italia durante la Resistenza e che ci insegnarono con l'esempio ad affrontare con coraggio i periodi più bui.