Troppi tentativi di accesso da parte di professionisti e lavoratori autonomi: irraggiungibile il sito dell'Inps

“Il server www.inps.it sta impiegando troppo tempo a rispondere. Il sito potrebbe essere non disponibile o sovraccarico. Riprovare fra qualche istante”.

È il messaggio che compare sullo schermo di migliaia di computer e smartphone questa mattina, mercoledì 1° aprile.

Oggi infatti è il primo giorno utile per richiedere l'indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori autonomi prevista dal decreto-legge "Cura Italia", un bonus che non contribuisce alla formazioni del reddito.

Come era prevedibile, sono moltissimi gli italiani che hanno tentato l'inoltro della domanda telematica e il sito è andato in tilt.

Ricordiamo comunque che non è previsto nessun “click day”, non c'è ordine cronologico sulle richieste e che sarà possibile fare domanda anche nei prossimi giorni collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato.