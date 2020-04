Collegno, l'Associazione Savonera risponde all'appello per salvare 170 cavalli

Una nuova vita grazie alla pet therapy. È l'obiettivo di "Nella Terra dei Cavalli", che da anni si occupa di salvare e recuperare quei cavalli che, finita la loro carriera agonistica, sono destinati a una fine drammatica.

L'associazione, che ha sede a Leiní, ospita attualmente 170 cavalli, messi al servizio del prossimo mediante la pet therapy. Una vita in dono, dunque, per quei cavalli che possono riscoprire una nuova e amorevole "carriera". L'emergenza sanitaria, però, ha messo in ginocchio anche il mondo animale, per questo "Nella Terra dei Cavalli" ha deciso di chiedere un aiuto per l'acquisto di fieno.

Ed è al loro appello che l'Associazione Savonera ha deciso di rispondere. Venuti a conoscenza della notizia, infatti, i ragazzi di Collegno si sono mobilitati per tendere ancora una volta una mano verso chi ha bisogno di aiuto. Un gesto di solidarietà che è arrivato tramite la consegna di 94 quintali di fieno consegnati direttamente a "Nella a terra dei Cavalli". Un rimorchio carico di fieno ha portato cibo e speranza ai cavalli, rappresentando, però, solo un primo passo per Collegno, poiché dall'Associazione Savonera seguiranno nuovi carichi destinati ad aiutare gli amici a quattro zampe.