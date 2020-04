Niente rimborsi dalla protezione civile alle Regioni, Marrone (FdI): “Per il Piemonte una mazzata da 120 milioni”

"Apprendiamo dalla Lombardia di una brutta doccia fredda: nonostante la Protezione civile nazionale avesse garantito di farsi carico di tutte le spese straordinarie per l’emergenza coronavirus attingendo al fondo nazionale, oggi in collegamento Borrelli avrebbe comunicato che lo Stato non intende corrispondere le spese sostenute dalle Regioni per l'approvvigionamento di dispositivi". Lo annuncia il consigliere regionale di fratelli d'Italia Maurizio Marrone.

"Per il Piemonte, che ha già chiuso una procedura negoziata da 120 milioni per approvvigionare l’Unita’ di crisi con mascherine, camici, guanti, occhiali protettivi e atri dispositivi di protezione, si tratta di un colpo duro, che si aggiunge alle requisizioni di caschi ventilatori bloccati a migliaia da Roma nelle settimane scorse”, segnala Marrone.

Il consigliere regionale poi si interroga: “E' questo il contributo di un governo che ha già annunciato di voler centralizzare di nuovo la sanità nelle mani dello Stato? Cos’hanno da dire in proposito dem e grillini che non perdono occasione di criticare la Giunta Cirio sulla difficoltosa distribuzione delle protezioni agli operatori sanitari?".