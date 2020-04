Coldiretti Piemonte: "Vola in Cina il riso Made in Italy”

“Bisogna superare gli ostacoli tecnici alle esportazioni agroalimentari Made in Italy per riequilibrare i rapporti commerciali nell’agroalimentare – evidenziano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale –. Con il via libero all’export di riso in Cina si aprono nuove opportunità di mercato per la nostra regione che è la prima in Europa per produzione con 8 milioni di quintali, circa 1900 aziende per un totale di 117 mila ettari. Certo la stagnazione degli scambi commerciali riguarda molte produzioni agroalimentari a causa delle difficoltà nei trasporti tra Paesi, degli ostacoli e dei rallentamenti posti alle frontiere ma anche dalle misure di sicurezza applicate in molti Paesi come la chiusura forzata di bar e ristoranti che ha pesato su produzioni di pregio come il vino. Gli effetti della pandemia hanno fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dalla produzione agricola - concludono Moncalvo e Rivarossa - per l’alimentazione, l’ambiente e la salute dei cittadini”.