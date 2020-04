Coronavirus, per le industrie torinesi è un bollettino di guerra: "Si rischia di tornare ai livelli della crisi 2008 con una chiusura del 10-15% delle imprese, ma si potrebbe ripartire prima"

"Bollettino di guerra". Così Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino, sintetizza l'immagine che emerge dall'indagine congiunturale cui le aziende torinesi hanno risposto, già in pieno lockdown.

A crollare, innanzitutto, il clima di fiducia: nel giro di poche settimane è sceso del 70%, soprattutto per l'incertezza nel fare previsioni. Sulle perdite, ma anche sulla durata dello stop e sull'efficacia dei rimedi messi in campo dalle istituzioni, dalla Ue a scendere. "Il mondo è in recessione - fa notare Luca Pignatelli, responsabile ufficio studi - e sarà una crisi superiore a quella del 2008, forse la peggiore dal Dopoguerra. L'Europa è divisa e i mercati finanziari sono molto preoccupati e volatili".

I numeri sono tutti ampiamente negativi: occupazione, ma anche produzione e nuovi ordini (export compreso). Ma è un'escalation di aziende che intendono ricorrere a cassa integrazione (30% nel secondo trimestre 2020), mentre frenano gli investimenti e si attendono ritardi crescenti negli incassi. Anche i servizi, un tempo più ottimisti rispetto alla manifattura, si allinea su queste previsioni decisamente negative. Senza grandi differenze tra Torino e provincia e il Piemonte. "Il timore è che preso la produzione, gli ordini e gli altri parametri possano tornare ai livelli del 2009 - dice ancora Pignatelli -. E le piccole sono ancora più colpite delle grandi aziende. E' plausibile una stima che vede nel 10-15% la quota di aziende che rischiano di essere espulse dal mercato. Cifre che potrebbero aumentare se il lockdown dovesse proseguire ancora di più. A livello di occupazione, è plausibile - pur considerando gli ammortizzatori sociali - pensare a 100-150mila posti di lavoro a rischio su tutto il Piemonte".

Tra le province, il colpo viene accusato in tutti i territori, con qualche picco per aree come Biella (quasi -45%) e Asti (oltre -34%) mentre Cuneo (-18%) si ritrova con un saldo di produzione meno negativo, grazie alla presenza di vocazioni anticicliche come l'alimentare. Lo stesso si riscontra anche nelle attese per la cassa integrazione, con Biella a guidare la triste fila e Cuneo a chiuderla.



Situazione che si specchia nell'analisi per settori: l'alimentare (-14,3%) è quello che regge meglio rispetto a chimica-plastica (-60%), il tessile (-46%) e altre voci molto più negative. A livello di metalmeccanica, le attese sono preoccupanti: -25%. Peraltro in un settore che già prima non mostrava grandi segnali di salute.

Un caso a parte riguarda l'ICT, che riesce a sfruttare meglio di tutti gli altri la risorsa dello smart working, mentre servizi alle imprese, trasporti e commercio o turismo sono letteralmente in caduta verticale.

"La crisi del 2009 era però completamente diversa - spiega Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte -. Questa non è strutturale, quindi se si trovassero dei rimedi immediati alla crisi sanitaria l'andamento dell'economica potrebbe vedere una ripartenza verticale. Ma perché il danno non diventi strutturale, è necessario procedere a una riapertura ordinata e in piena sicurezza, dunque solo per quelle imprese che danno la massima garanzia, al di là dei codici Ateco. In alcuni casi ci sono misure che sono anche migliori rispetto a quelle che vengono richieste dai tavoli scientifici". E ancora: "Siamo pronti a screening preventivi sui luoghi di lavoro, sia in termini di tamponi che di test sierologici".



"Nel 2008-2009 - concorda Gallina - c'era una crisi anche fortemente finanziaria, mentre ora ci sono risorse importanti stabilite dai recenti decreti. Bisogna solo avere certezze sui tempi e sulle istruttorie bancarie. Anche gli istituti sono in smart working con moltissime pratiche da valutare, quindi bisogna capire come procederanno in termini di valutazioni del rating e delle garanzie". "Siamo però indietro rispetto agli altri Paesi. In Germania sono già arrivati gli accrediti sui conti correnti senza troppe formalità. Il fattore tempo sarà decisivo per non innescare un effetto domino che finirà per incagliare l'intera catena di fornitura. Serve un codice etico per evitare questo tipo di meccanismo, un'abitudine molto italiana e sbagliata, che in questo momento non aiuta. Lo stesso vale per le scadenze fiscali: chi può, è giusto che le paghi". E sul livello di sicurezza: "Crediamo di essere nelle condizioni per poter riaprire il più presto possibile, con la massima disponibilità di dispositivi di protezione individuale per chi lavora. Siamo d'accordo su regole di massima severità".

"Sarebbe poi bello, per chi ne ha la possibilità, di premiare i propri collaboratori in un periodo così difficile - aggiunge Gallina -, anche se sappiamo che sono tante le realtà che invece sono chiuse, con relativo ricorso alla cassa integrazione".

E sulle accuse sindacali di cecità, Ravanelli ribatte: "Mi pare ingeneroso: non abbiamo fatto pressioni indebite, ma abbiamo fatto presente che non è una condizione sostenibile a lungo. E se le aziende chiudono, sarà un danno per le imprese, ma anche per gli stessi lavoratori. E questo i sindacati dovrebbero capirlo. Dopodiché è sacrosanto che decida la comunità scientifica, ma tenendo presente anche la condizione delle aziende e delle possibili misure di sicurezza che sono applicabili nei nostri ambienti di lavoro".

E Gallina aggiunge: "Dovremo giocoforza convivere tra emergenza sanitaria e lavoro. Altrimenti è impensabile resistere in un lockdown prolungato e non si può pensare di continuare a pesare su una forma di reddito come la cassa integrazione che deve essere solo temporanea". "E perché no - conclude - un incentivo per il rinnovo del parco auto. Tutto può essere prezioso al rilancio. Ma questo soprattutto è il momento di fare scelte di politica industriale: su quali filiere puntare e scommettere".

Con un pensiero in più: "Dobbiamo tenere aperte le filiere, come già accade in altri Paesi - fa notare Giuseppe Gherzi, direttore dell'Unione Industriale - perché altrimenti si rischia di perdere clienti che non si potranno più recuperare". "La chiusura con filiere garantite - aggiunge Alberto Lazzaro, presidente del Gruppo Giovani imprenditori - è stato un modo per reagire nell'immediato, ma non può essere più sostenibile in futuro".



Preoccupazione sul turismo: "Sarà l'ultima filiera a ripartire - ammette Ravanelli - e potrà farlo solo se si troveranno rimedi come il vaccino. Per quello bisogna cercare di incentivare il consumo del made in Italy sul nostro territorio".