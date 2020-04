Nella notte 60 euro di multa per l'auto in sosta davanti all'Alfa Teatro, il direttore: "Faremo ricorso"

“Ieri notte, alle 23, è venuta la Polizia Municipale e ha multato l’auto sponsorizzata parcheggiata davanti all’Alfa Teatro, in un’area che è nostra ed è pertinenziale”. Fatica a trattenere lo stupore - misto a rabbia -Marco Grilli, Direttore della struttura culturale di via Casalborgone 16.

L’Alfa Teatro, come molte altre realtà torinesi, è chiuso al pubblico dallo scorso 23 febbraio per il Coronavirus. “E fino a settembre – commenta amaro – non riapriremo”. Il settore culturale, insieme a quello del turismo e della ristorazione, è stato sicuramente uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria.

Solo nella prima settimana di stop a spettacoli e concerti, dal 24 febbraio al 1 marzo, l’ambito ha perso due milioni ed ottocentomila euro come ha messo in luce l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Un momento complesso, condito da un’amara sorpresa questa mattina. “E’ assurdo – spiega Grilli – che la Municipale sia venuta ieri sera a fare una multa da 60 euro: quell’auto non è né in sosta davanti ad un passo carraio, né ci sono divieti. La scala è stata riqualificata dalla nostra famiglia per la comunità”. “Come si vede dalla foto -conclude - il mezzo è parcheggiato da tempo davanti all’Alfa Teatro, in un’area che è nostra pertinenziale: ora presenterò ricorso per il verbale. Sono addolorato per questa vicenda, in un periodo per noi già molto difficile, con spese di gestione e contratti saltati”.