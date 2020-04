A spasso col cane lontano da casa, prova a scappare alla vista dei vigili: 57enne di Moncalieri multato di 280 euro

Portare i nostri amici a quattro zampe a fare il giretto è assolutamente consentito, anche in tempi di coronavirus, purché si resta nelle vicinanze dell'abitazione. Un 57enne di Moncalieri, invece, è stato sorpreso dai vigili urbani non di fronte a casa e per questo è stato multato.

L'uomo stava portando a spasso il cane all'interno del parco di Lungo Po Abellonio e appena ha visto che una pattuglia lo aveva notato, ha provato a far perdere le sue tracce. Nel suo tentativo di fuga ha pure rischiato di cadere nel Po, ma alla fine è stato bloccato.

A quel punto, inevitabile, è scattata per lui la sanzione, con una multa di 280 euro.