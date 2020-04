Pasquetta in casa per colpa del Covid? C'è chi si organizza per farsi compagnia dal balcone

Non sarà una Pasquetta come tutte le altre. Questo ormai appare chiaro a chiunque stia vivendo queste settimane scandite dal contagio da Coronavirus e dalle misure di contenimento adottate dal Governo e dalla Regione.

Ma c'è chi non si rassegna alla solitudine e all'isolamento e - pur nel pieno rispetto delle regole e delle distanze di sicurezza - si è fatto venire in mente un'idea per ovviare alla solitudine e all'isolamento e regalare (regalandosi) un po' di svago chiedendo la collaborazione dei vicini di casa.

Succede in via Piffetti, strada quasi sul confine tra Cit Turin e il quartiere San Donato, dove nelle scorse ore è apparso un cartello - appeso a un palo della luce - che invita il vicinato a un appuntamento "speciale". E' fissato per lunedì alle 13, perché - come si legge - "siamo una famiglia di via Piffetti e abbiamo pensato che sarebbe molto carino trovare un modo per passare la Pasquetta con voi".

Insomma, l'idea è quella di stare ognuno a casa propria, ma sul balcone (o dalle finestre) per combattere un po' la nostalgia delle gite fuori porta o dei pranzi al ristorante. "Ci vediamo lunedì", conclude il messaggio.