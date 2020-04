In casa gestiva un ingrosso della droga: arrestato 21enne di Settimo

Gestiva in casa un ingrosso della droga. E’ quello che hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Castiglione, a seguito di indagini che hanno portato all’arresto di un giovane di 21 anni, residente a Settimo.

A seguito di indagini, i militari lo hanno arrestato in casa, dove era costretto dalle disposizioni del D.P.C.M, da cui gestiva un traffico di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 380 grammi di marijuana, 7 panetti per un peso complessivo di 680 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e 1.290 euro in contanti.

Il ragazzo, disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.