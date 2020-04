Moncalieri, aggredisce la madre 85enne: denunciato

L'ennesima brutta storia di violenza dentro le mura domestiche, vittima ancora una volta una donna.

Un'anziana di 85 anni è stata malmenata dal figlio 54enne, in un appartamento di corso Roma a Moncalieri. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la pensionata sarebbe stata percossa nella serata di ieri, ma soltanto questa mattina avrebbe trovato la forza di chiamare i soccorsi. Pare che alla base di tutto ci sia stata una questione di soldi.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti, evitando l'arresto perché non è stato colto in flagranza di reato. La madre, dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stata portata al Santa Croce per accertamenti.