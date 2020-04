In via Onorato Vigliani la cassetta solidale per chi ha bisogno

E' collocata da qualche giorno di fronte alla farmacia di via Onorato Vigliani 160, e sono diverse le persone che l'hanno riempita soprattutto in occasione delle feste pasquali. Una semplice scatola di cartone con attaccato un foglio di "istruzioni" sul suo utilizzo: "Chi può metta, chi non può prenda".

La cassetta solidale è chiaramente destinata a tutti i residenti della zona che, in questi giorni di isolamento, patiscono maggiormente le difficoltà economiche dettate dallo stop delle attività lavorative. E per le quali, nel quotidiano, una condivisione anonima di beni di prima necessità può davvero fare la differenza.

"Queste cose si vedono nei quartieri popolari, dove ogni giorno ci si aiuta a tirare la carretta", commenta un cittadino. "Dobbiamo essere orgogliosi di essere dei 'ragazzi' di Mirafiori".