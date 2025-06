Controlli ai locali in Nizza Millefonti: due attività sospese e multe per 30mila euro

Maxi operazione della Polizia di Stato nei quartieri a sud di Torino. In zona Nizza Millefonti, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme alla Polizia Municipale e all’Ispettorato del Lavoro, hanno passato al setaccio numerosi locali. Obiettivo: verificare licenze, condizioni igieniche e regolarità dei lavoratori.

Il bilancio parla chiaro: 29.910 euro di sanzioni e due attività sospese.

Nel mirino è finita una pizzeria kebab di via Varazze, dove sono emerse gravi carenze igieniche, mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e altre violazioni amministrative. Per il locale è stata elevata una multa da quasi 8mila euro e sospensione dell’attività.

Stessa sorte per un coffee bar di corso Spezia dove sono stati riscontrati lavoratori in nero e irregolarità sulla sicurezza che hanno fatto scattare la sospensione e una sanzione da 9mila euro.

Sempre in corso Spezia, un'altra pizzeria kebab è stata multata per 7mila euro per la presenza di personale irregolare.

Altri quattro locali hanno ricevuto sanzioni minori, sempre per infrazioni amministrative.