In casa ha due serre di marijuana nascoste dentro gli armadi: arrestato [VIDEO]

Giovedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Secondo, all’incrocio tra corso Rosselli e corso Re Umberto, hanno notato un’Alfa Romeo 147 il cui conducente alla vista dei poliziotti si è accovacciato, accelerando allo stesso tempo. I poliziotti hanno raggiunto l’auto in corso Dante, fermandola per un controllo, nel corso del quale, all’interno del vano lampadine del faro del baule posteriore, hanno trovato alcune inflorescenze di marijuana.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata a casa dell’uomo, in centro città, i poliziotti hanno trovato 23 piante di marijuana: 13 erano poste all’interno di un armadio riutilizzato a serra, ricoperto di carta riflettente e completo di lampade riscaldanti, termometri digitali e sistema di ventilazione; altre 10 erano riposte, invece, in un altro armadio sempre corredate di lampade e ventilazione. In una scatola sono anche stati trovati 93 semi di cannabis.