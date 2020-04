Come eliminare termiti: tutto quello che c'è da sapere

Come eliminare termiti: i passi propedeutici

Molti di noi associano le termiti alle immagini di insetti che in climi caldi costruiscono piccole strutture, simili a intere città in miniatura. Quando sono in un ambiente domestico, le termiti si trasformano da costruttori ad agenti di demolizione. Le termiti possono causare gravi danni, ma in commercio si trovano svariati trattamenti contro le termiti che possono aiutare a proteggere la propria casa. Tuttavia, proprio perché ci sono così tanti prodotti disponibili, a volte potrebbe risultare difficile scegliere il migliore. Inoltre, per scoprire come sbarazzarsi delle termiti e puntare su un rimedio adeguato, è necessario sapere di più su ciò che le termiti preferiscono e come vivono. Vediamo di seguito passo passo come eliminare termiti in modo efficace.

Come stanare le termiti e localizzare l'area interessata

Le termiti possono danneggiare o distruggere le strutture in legno della casa. Ecco perché è fondamentale scoprire la presenza di questi insetti il ​​prima possibile. È buona abitudine cercare eventuali segni dell'infestazione, anche indiretti, come piccoli buchi negli elementi in legno. Un altro segnale rivelatore quando si sospetta che sia in atto un'infestazione si ottiene provando a forare il legno con un cacciavite: se l'operazione è troppo facile e il legno appare tenero, si è di fronte a un importante campanello d'allarme. Allo stesso modo si possono ritrovare tracce di feci delle termiti, che sembrano piccoli granuli, situate generalmente sotto a oggetti di legno. Inoltre, le termiti vengono spesso confuse con le formiche. Per capire con quale insetto si ha a che fare, è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli come le antenne, che nel caso delle termiti sono dritte, al contrario di quello delle formiche che sono piegate a gomito. Anche le ali sono indicatori: quelle delle termiti sono uguali e lunghe due volte il doppio del corpo, mentre le formiche hanno ali più piccole e arrotondate. Una volta certi che si tratti di termiti, trovare il nido è cruciale, così come determinarne la tipologia per determinare con precisione come rimediare all'infestazione.

Come eliminare termiti in modo semplice ed efficace

Se si scoprono segni di presenza di termiti, non si deve esitare nell'agire, perché il tempo perso risulta in danni spesso anche gravi, a seconda della gravità dell'infestazione. Una volta individuato in maniera attenta la tipologia di insetti che infestano la propria casa, è fondamentale impiegare quella che si definisce una tecnica a ciclo chiuso. Al contrario, spruzzando insetticidi chimici sugli insetti non si otterrà un'azione efficace, poiché le termiti costruiscono generalmente il nido molto lontano dal sito dove vanno a recuperare il proprio cibo. Ciò implica che gli insetticidi avrebbero effetto solo sui pochi esemplari visibili. Per questo è importante fare riferimento a professionisti specializzati nell'eliminazione delle termiti, che realizzano interventi puntuali, i quali non prevedono l'impiego l'utilizzo di prodotti chimici che possono risultare tossici. Spesso, infatti, i rimedi fai-da-te rischiano di generare un danno maggiore e sono assolutamente sconsigliati nel caso in cui vi possa essere il rischio di ingestione da parte di bambini piccoli o animali domestici. Solo i professionisti sanno come eliminare termiti in modo duraturo e completamente sicuro per tutti gli abitanti della casa.