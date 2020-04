Flash mob “di cartone” in Piazza della Repubblica: “Porta Palazzo mercato solidale”

Sagome di cartone raffiguranti gli operatori e uno striscione, sempre di cartone, con la scritta “Porta Palazzo mercato solidale”: si è materializzata con un flash mob alternativo, messo in piedi nella giornata di sabato dalle organizzazioni che compongono l'omonima Fondazione di Comunità, la protesta di chi continua a non riassegnarsi alla chiusura dei banchi di Piazza della Repubblica.

Diversi gli slogan fissati sugli scatoloni riciclati per l'occasione, tra cui alcuni indirizzati al Comune di Torino e alla Regione Piemonte, accusate di non aver fatto abbastanza per trovare soluzioni adeguate alla riapertura: “Il mercato di Porta Palazzo aperto in sicurezza – si legge – aiuta a non far aumentare i prezzi di ortofrutta”, oppure “noi abbiamo fatto la nostra parte per aprire il mercato in sicurezza, adesso serve il vostro impegno” e ancora “Sacco ci hai preso in giro abbastanza, adesso firma l'ordinanza”.