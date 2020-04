Positivo al Coronavirus Ughetto Piampaschet, lo scrittore condannato per omicidio

Positivo al Coronavirus Ughetto Piampaschet, l'aspirante scrittore detenuto al carcere delle Vallette dopo una condanna definitiva per l'omicidio di una giovane nigeriana. La magistratura di sorveglianza sta decidendo se concedere o meno i domiciliari al 42enne.

Negli scorsi mesi la Cassazione ha confermato la condanna a 25 anni per Piampaschet, noto perchè in una suo libro aveva ipotizzato un omicidio poi realmente avvenuto, del quale è stato ritenuto responsabile.

Il delitto è quello di una donna di origini nigeriane, Anthonia Egbuna, trovata senza vita nel Po il 26 febbraio 2012, ma uccisa il 18 novembre precedente. Il 42enne inserì in uno dei suoi racconti dei dettagli sull'omicidio 'del tutto corrispondenti alla realtà', secondo i giudici, ma che all'epoca non erano stati diffusi ufficialmente. Ed è anche per questo, oltre ad una serie di altri indizi, che si è arrivati al giudizio di colpevolezza.

Piampaschet si trova attualmente rinchiuso alla Vallette nel blocco E, dove erano presenti alcuni detenuti risultati positivi e poi messi ai domiciliari. Il 42enne avrebbe manifestato sintomi lievi: se fosse scarcerato, l'uomo sarebbe portato nella casa di famiglia a Giaveno.