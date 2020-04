Dal papà di Capitan Harlock un disegno per aiutare le Molinette

Un disegno di Capitan Harlock con la frase "Andrà tutto bene", realizzato per aiutare medici e infermieri delle Molinette. Leiji Matsumoto, il celebre fumettista giapponese, non ha dimenticato l'Italia e Torino, dove lo scorso novembre, a seguito di un malore, era stato ricoverato e salvato dai medici. Ora che il capoluogo piemontese sta vivendo un momento di difficoltà, Matsumoto ha pensato di realizzare un disegno che verrà messo all’asta su Ebay (www.ebay.it/itm/164166577794), con l’intero ricavato che servira per acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale infermieristico e medico dell’ospedale Molinette di Torino. "Ho pensato al personale dell’ospedale Molinette di Torino che si é preso cura della mia salute - scrive Marsumoto - i loro volti e la loro energia, insieme alle cure, mi hanno consentito di tornare a stare bene. A tutti quelli che come loro mettono a rischio la propria vita per quella degli altri va il mio pensiero, ed il mio auspicio che #andràtuttobene. Coraggio Italia!”.

E ancora: "Ho saputo dagli organi di informazione giapponese della situazione tragica italiana legata alla pandemia da Coronavirus, della sofferenza del vostro popolo e del paese che amo tanto. In particolare ho appreso delle difficoltà degli ospedali nel curare i malati, ma allo stesso tempo della forza e del coraggio dei medici e degli infermieri italiani".