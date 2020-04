Bardonecchia: in vendita mascherine fai da te, ma realizzate in pessime condizioni igieniche e senza certificazioni

C'è chi produceva mascherine fai da te, ma fuori norma. Oppure chi continuava a lavorare nonostante i divieti. E addirittura chi, pur di uscire di casa, arrivava a lavare la propria vettura anche tre volte nell'arco della stessa giornata. A ormai diverse settimane dal lockdown, proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per il rispetto dei limiti imposti dai dpcm per contrastare il contagio da Coronavirus. E ogni giorno che passa emergono situazioni davvero curiose, tra coloro che cercano di "dribblare" le regole.



Ne sanno qualcosa gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Susa e della tenenza di Bardonecchia, che soltanto in alta val di Susa hanno provveduto a effettuare controlli in cui hanno identificato più di mille persone (60 le multe per assembramento) e hanno messo sotto la lente di ingrandimento 6000 esercizi commerciali.

E se sono emersi fatti decisamente curiosi come l'uomo che si recava a diversi chilometri dal suo Comune di residenza per lavare la stessa auto più volte al giorno, decisamente meno "divertente" è stata la scoperta dell'azienda di Sant'Antonino che si occupava di forniture per imprese edili che proseguiva nella sua attività anche se non avrebbe potuto. Oppure quanto si è scoperto di quel commerciante torinese che nonostante tutto aveva allestito nella sua abitazione una mini-fabbrica, con tanto di macchina plastificatrice, dove confezionava e vendeva mascherine chirurgiche, cappellini in carta ad uso ospedaliero ed altro materiale utilizzato per il confezionamento dei dispositivi medici; il tutto in condizioni igienico sanitarie precarie, visto come sono stati trovati gli ambienti e gli articoli sequestrati.