Lear di Grugliasco, prorogato il contratto di solidarietà per 469 lavoratori

I sindacati e l'azienda, insieme ai rappresentanti del Ministero del Lavoro, si sono incontrati in teleconferenza (viste le condizioni attuali socio-sanitarie). L'accordo è necessario vista la difficoltà a sviluppare volumi produttivi e permette di gestire in maniera non traumatica la situazione dei 469 lavoratori dello stabilimento alle porte di Torino.

L’istanza di proroga era stata richiesta fino a maggio 2021, ma vista la scarsità dei fondi si è riusciti a ottenerla fino a marzo 2021, con possibilità di ulteriori periodi a completamento dei 12 mesi in caso di rifinanziamento del fondo. Restano le condizioni di miglior favore sotto il punto di vista della sospensione individuale dei lavoratori (non oltre il 60%).