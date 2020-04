Gam, Mao e Palazzo Madama per le scuole (e non solo)

La primavera è tradizionalmente la stagione delle gite scolastiche e delle uscite didattiche ma, a causa della situazione di totale chiusura e isolamento in cui ci troviamo, studenti e insegnanti dovranno rinunciare a questi piacevoli appuntamenti.

L’utilizzo della didattica a distanza da parte delle scuole consente però di continuare a lavorare, mantenendo vivi l’interesse e l’attenzione degli alunni, anche attraverso l’utilizzo di contenuti condivisi da altre istituzioni.

Per questa ragione, oltre che per garantire una continuità dei rapporti e dei cicli formativi precedentemente avviati, i Servizi Educativi di MAO e Palazzo Madama e il Dipartimento Educazione della GAM mettono a disposizione degli insegnanti tutti i contenuti multimediali prodotti in queste settimane: video-tutorial che, nella loro semplicità, forniscono informazioni e spunti interessanti su alcuni temi legati alle Collezioni Permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei, e offrono agli insegnanti, ma anche alle famiglie, suggestioni per laboratori che si possono svolgere agevolmente in casa, utilizzando materiali di uso quotidiano e facilmente reperibili.

Le proposte di laboratorio sono adatte non solo ai più giovani, ma a qualsiasi tipo di pubblico interessato ad approfondire diversi temi legati alle opere presenti nelle collezioni dei tre musei.

Alla pagina del sito dedicata è possibile accedere direttamente ad alcuni dei contenuti video oppure è possibile scaricare i pdf delle attività proposte.

L’iniziativa consente di rimanere in contatto (anche se virtuale!) con i visitatori abituali dei musei e fornisce uno strumento agile per consentire a chi lo desidera di continuare a frequentare le sale e i laboratori dei tre musei di Fondazione Torino Musei.





Di seguito le nostre playlist complete su YouTube:

GAM - playlist #GAMconTE

MAO – playlist #AppuntidalMAO

Palazzo Madama – playlist #StoriedaPalazzo