Due inseguimenti e doppio arresto all'alba a Santa Rita e nella notte a Borgo Vittoria

Folli corse nella notte o alle prime luci dell'alba, nei giorni scorsi a Torino. In particolare a Santa Rita e Borgo Vittoria. Nel primo caso, a finire nei guai è stato un uomo che alle 5.30 del mattino stava guidando un Fiat Freemont: a un certo punto si è messo a discutere con un motociclista in maniera così animata da attirare l'attenzione degli agenti di Polizia che passavano in quel momento. I poliziotti si accostano per chiedere chiarimenti, ma la vettura riparte ad alta velocità dandosi alla fuga, verso Largo Orbassano. Scatta così l'inseguimento, prima lungo corso Adriatico e poi, passato l'incrocio con corso IV novembre e corso Monte Lungo, a piedi: arrivato a piazza D'Armi, infatti, il guidatore è fuggito nel parco, ma è stato raggiunto poco dopo. Agli agenti, il 32enne di origine albanese è apparso in chiaro stato di alterazione.

L'auto su cui si spostava era una vettura prelevata dalla carrozzeria presso la quale lavora. Come denunciato dal proprietario, inoltre, l’auto mostrava danneggiamenti e malfunzionamenti non presenti all’atto della consegna in carrozzeria, oltre a un ammanco di carburante. L'uomo è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per appropriazione indebita e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dell'etilometro. Inoltre è stato sanzionato per la violazione delle norme legate all’emergenza sanitaria COVID-19. Sanzione simile anche per la persona che era in auto con lui.

L'altro episodio invece risale a domenica sera: era quasi mezzanotte quando i motociclisti della Polizia hanno visto passare ad alta velocità una Volkswagen Passat lungo via Ala di Stura, all'angolo con via Sospello. Gli agenti si sono messi all’inseguimento e, nonostante le segnalazioni degli agenti, l’auto ha proseguito la sua corsa in via Fossata, a quasi 130 all'ora e zigzagando pur di seminare le forze dell'ordine. Numerosi pure i tentativi di speronare gli agenti, senza riuscirci: la corsa si è chiusa in via Randaccio angolo via Gulli, dove l'uomo è stato bloccato. Il tentativo di fuga è reso vano in pochi istanti.