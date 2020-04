Smart working, attenzione ai servizi educativi e sociali: il Comune di Torino pensa alla Fase 2

Smart working ed attenzione ai servizi dell’istruzione e socio-assistenziale: sono questi i due assi su cui si concentrerà il Comune di Torino nell’avvio della Fase 2.

Oggi pomeriggio il segretario generale della Città, Mario Spoto, e il direttore delle Risorse umane dell’ente, Giuseppe Ferrari, hanno incontrato i sindacati per illustrare le linee essenziali per la ripartenza della macchina comunale dopo il lockdown.

Confermato l’ampio ricorso allo smartworking, attualmente applicato al 60% del personale, in modo da limitare lo spostamento dei dipendenti sul territorio. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come sarà dedicata particolare attenzione ai servizi, in primis quelli educativi e sociali, “la cui fornitura risulterà particolarmente importante a partire dalle prossime settimane, alla luce delle necessità legate alla più generale ripresa delle attività lavorative”.

Verranno riformulate inoltre, in base delle misure nazionali e regionali contro il contagio da Coronavirus, le attività di front office con i cittadini.