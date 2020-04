Proprietaria di seconda casa a Sanremo, si sposta in riviera: torinese multata di 400 euro dalla Municipale

Una villeggiante torinese, proprietaria di una ‘seconda casa’ a Sanremo, è stata multata dalla Polizia Municipale della città dei fiori, per essere scesa in riviera in barba alle disposizioni ministeriali per il contrasto al Covid-19.

E’ avvenuto nel fine settimana scorso e gli agenti sono intervenuti nell’ambito dei controlli che vengono regolarmente svolti a Sanremo ed in tutte le città della riviera di ponente. La Municipale ha multato la torinese che era arrivata a Sanremo il 16 aprile, violando la Legge.

Una volta contestato il verbale la villeggiante ha subito pagato la sanzione da 400 euro ed è tornata nel suo luogo di residenza, in Piemonte. Nel weekend, invece, nella città dei fiori sono stati elevati 10 verbali (6 venerdì, 3 sabato ed uno domenica) ma solo a persone che erano in giro senza giustificazione.