Cirko Vertigo lancia la candidatura UNESCO e apre il Café Müller ai "soli" degli artisti

“Nei momenti di crisi come quello attuale - ha commentato l'assessora alla cultura del Comune di Grugliasco Emanuela Guarino - diventa preziosa la capacità di evolversi e guidare la trasformazione non solo di se stessi ma anche di un settore e di un territorio. Questa capacità è la caratteristica fondamentale che la città riconosce a Cirko Vertigo. Dallo scambio e dalla collaborazione con la Fondazione la Città ha sempre tratto motivo di crescita culturale offrendo in cambio la solidità di un territorio pronto ad accogliere la sfida, come 18 anni fa quando si lanciata ad ospitare un festival di circo contemporaneo in un contesto fino ad allora prettamente a vocazione industriale. Crediamo che questo progetto possa proiettare nel futuro il circo contemporaneo e tutte le attività di spettacolo dal vivo, ponendosi come apripista”.

"Come sempre - ha aggiunto il sindaco Roberto Montà -, Grugliasco sarà a fianco di Cirko Vertigo, consapevole che con il progetto della candidatura Unesco si chiude il cerchio di un continuo atto d’amore verso lo spettacolo dal vivo. Il circo e il teatro popolare sono un pezzo della nostra identità cittadini, quindi è giusto ci sia un'evoluzione di un linguaggi in chiave universale. Da equilibristi, difatti, bisogna avere la capacità di danzare sopra i fili e approcciarsi a nuove forme di spettacolo. Rinunciare alla cultura significa rinunciare non solo a grande parte dell’economia, ma anche al benessere dei cittadini".

La terza novità riguarda il progetto "Solo in Teatro", ideato e diretto da Caterina Mochi Sismondi, coreografa e regista della compagnia blucinQue. Si tratta di rendere accessibile il Café Müller di Torino a tutti gli artisti - selezionati tramite una open call - interessati a realizzare una performance solista sfruttando lo spazio teatrale.