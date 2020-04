L'emergenza coronavirus fa slittare all'autunno il voto amministrativo (non solo) a Moncalieri

Adesso è ufficiale. La campagna elettoriale, di fatto mai davvero iniziata a causa dell'emergenza coronavirus, si sposterà all'autunno, visto che è slittato il voto amministrativo di primavera previsto a Moncalieri (e non solo).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Premier Conte e del ministro dell’Interno Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’allerta sanitaria da covid-19. In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in ragione di sopraggiunte specifiche situazioni epidemiologiche da coronavirus. A Moncalieri, quindi niente voto tra fine maggio e giugno, ma elezioni in autunno.

Uno slittamento che darà modo al centrodestra e al M5S di scegliere il candidato sindaco da oppore a Paolo Montagna, da mesi già ricandidato per un secondo mandato dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra.