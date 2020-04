Sacco (M5S): "Tampone, la Regione valuti il metodo del Friuli Venezia Giulia"

Una lettera all'assessorato alla Sanità ed all'Unità di Crisi affinché valutino una possibile soluzione, adottata in Friuli Venezia Giulia, per far fronte alla carenza di reagenti necessari per l'esecuzione dei test diagnostici SARS-Cov-2. E' l'iniziativa di Sean Sacco, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle.

"Nell'ottica di offrire un contributo propostivo e proattivo, ho sottoposto all'assessore Icardi l'importante articolo scritto dal Laboratorio Unico della azienda Sanitaria Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine, coordinata dai Responsabili della Virologia e delle Microbiologia dott. Corrado Pipan e dott.ssa Assunta Sartor - spiega l'esponente grillino -. I ricercatori del laboratorio Friulano hanno risolto il problema della disponibilità di reattivi con un nuovo metodo. Il campione viene trattato attraverso metodi fisici, come il cambio repentino di temperatura, in presenza di enzimi litici e di blandi detergenti, consentendo l'estrazione dell'RNA virale senza far ricorso ai kit finora utilizzati, che sappiamo essere difficili da reperire sul mercato".