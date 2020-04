Collisioni 2020, Taricco: "Un evento da 100mila persone richiede mesi di organizzazione, no alla formula ridotta"

"In Italia ha prevalso la linea del giorno dopo giorno, che non permette di fare alcuna programmazione o di prendere decisioni di alcun tipo. Allo stato attuale non sembrano esserci le condizioni per una ripartenza del nostro settore. E quindi nemmeno per Collisioni". E' il commento di Filippo Taricco, direttore artistico del più importante evento estivo della regione Piemonte, capace di portare a Barolo 100mila persone, tra incontri letterari e mega concerti.

Filippo Taricco nelle scorse settimane ha scritto alla Regione chiedendo indicazioni. Indicazioni che non possono arrivare perché mancano quelle a livello nazionale. "Non posso nemmeno pensare ad una formula ridotta di Collisioni. Come mi muovo se non ci sono linee guida di alcun tipo? Il nostro - e lo capisco - è l'ultimo dei problemi in questo momento. Ma senza indicazioni, come si puà pensare ad un evento che richiede mesi di progettazione e organizzazione? A quest'ora avrei già dovuto lanciare il programma. Un bar in dieci giorni può adeguarsi, io organizzo eventi, i tempi sono altri".