Pusher fermato con due panetti di hashish: gli altri otto li aveva “dimenticati” nel taxi

Un pusher di 35 anni, marocchino, è stato fermato lunedì intorno alle 16 dagli agenti del Commissariato Mirafiori, che lo avevano visto prima parlottare con altri due stranieri e successivamente prendere un taxi fino a via Onorato Vigliani. Sceso dall'auto, il giovane – che non aveva i documento con sé – è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati due panetti di hashish, nascosti nel marsupio.

Le sorprese, però, non sono finite. Una volta portato l’arrestato in ufficio, infatti, gli agenti hanno rintracciato il tassista per controllare l’abitacolo dell’auto, nel caso in cui il giovane avesse nascosto altra droga al suo interno, quando si era reso conto che la pattuglia si stava avvicinando. Ed era andata esattamente così, tanto che è stato il tassista stesso, giunto alla centrale di Porta Nuova, ad accorgersi che all’interno del vano porta oggetti del sedile posteriore erano stati nascosti altri 8 panetti di droga.

Complessivamente, dunque, il 35enne stava trasportando un chilo di stupefacente. Per lui sono scattate le manette, oltre, ovviamente, alle previste sanzioni per l’emergenza Covid-19.