Il 25 Aprile diverso di Moncalieri e Nichelino, tra dirette Facebook e commemorazioni silenziose (FOTO e VIDEO)

E' stato un 25 Aprile diverso dal solito. Niente commemorazione nelle strade e nelle piazze, niente partecipazione collettiva, ma un momento di ricordo e di silenzio in solitaria, per i due sindaci.

Ai tempi del coronavirus la Festa della Liberazione è stata affrontata da Moncalieri e Nichelino con due dirette Facebook, per non mancare un appuntamento comunque irrinunciabile. 25 Aprile in ogni casa, in ogni caso, come recitava lo slogan scelto dal primo cittadino di Nichelino Giampiero Tolardo.

Al termine degli interventi previsti in una lunga mattinata, fra i quali quello della presidente dell'Anpi nichelinese Paola Bodojra, dopo l'accompagnamento musicale del compositore Matteo Dal Monte, il sindaco ha deposto una corona di fiori al monumento ai caduti della Resistenza nell'omonimo giardino. "In attesa di tornare a festeggiarlo, nel 2021, con la consueta sfilata, resta per tutti noi un appuntamento irrinunciabile", ha detto il primo cittadino di Nichelino.

A Moncalieri, Paolo Montagna ha fatto un breve discorso, parlando di "un pugno nello stomaco", per dover celebrare il 25 Aprile senza il consueto bagno di folla. "E' diverso dal normale, ma lo facciamo comunque". Poi ha ricordato la signora Maria, classe 1927, che è mancata nella notte all'ospedale Santa Croce, stroncata dal coronavirus, che durante la Resistenza portava le patate ai partigiani

"Ripensando alla Liberazione, abbiamo bisogno di richiamare a modello e fonte di ispirazione coloro che ci hanno permesso di ritrovare la libertà. Valori come la resistenza sono validi oggi, come allora", ha detto il sindaco Montagna, che poi ha voluto fare un riferimento a chi il 25 Aprile 1945 lo aveva vissuto in prima persona. "Auguro a Liliana Segre di continuare ad essere la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato".

Poi, dopo aver deposto una corona sotto la lapide che all'ingresso del palazzo comunale ricorda i caduti, ha concluso dicenedo: "Viva Moncalieri, Viva l'Italia, viva il 25 Aprile". Poi, nel video che vedete di seguito, il maestro Ugo Viola ha voluto regalare, con l'ausilio della sua fisarmonica, una speciale versione di "Bella ciao" per celebrare la Festa della Liberazione.

E questa sera sia il Municipio della città del Proclama che quello di Nichelino saranno illuminati con il tricolore.