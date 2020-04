Primo maggio di sole a Torino, ma l'inizio di settimana riserva nuvole e perturbazioni

Nella giornata di oggi passaggio di un fronte più intenso con temporali anche sulle altre zone di pianura più orientali. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in accompagnamento ai temporali. Miglioramento atteso in serata.

Temperature in lieve calo nelle massime domani, che si attesteranno tra i 20 °C di oggi e i 17 °C di domani. Minime in leggero aumento e intorno 11/12 °C. Venti deboli meridionali oggi, nordorientali domani ma in graduale calo di intensità, escluso raffiche intense durante i temporali.

Le correnti in quota si disporranno dapprima più occidentali, poi di nuovo sudoccidentali ma come parte di un’alta pressione piuttosto corposa che si dovrebbe formare nel weekend. Ciò si traduce ancora in instabilità soprattutto sulle zone alpine di confine tra mercoledì e giovedì (possibile perturbazione rapida giovedì), e temperature in aumento oltre la norma nel fine settimana per quello che potrebbe essere un breve periodo di caldo estivo anticipato.