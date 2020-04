Prosegue la raccolta fondi a favore dell'ospedale di Ivrea

Prosegue a Ivrea l'iniziativa partita lo scorso 25 marzo: è attivo un conto corrente bancario aperto dal Comune presso la filiale del Credito Valtellinese di Piazza Vittorio Emanuele 8, in considerazione delle richieste di cittadini, associazioni e aziende che desiderano dare il loro contributo nella gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

I fondi e le donazioni che saranno versati su questo conto verranno devoluti dal Comune al conto corrente dell’ASLTO4 con specificata l'indicazione di utilizzo a favore delle esigenze di materiali e strumenti dell’Ospedale di Ivrea per l’emergenza COVID-19 in corso.

L’Iban è il seguente: IT46Q0521630546000000099910

Il conto è intestato al COMUNE DI IVREA, nella causale occorre indicare “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 66 DL 18 2020 – Emergenza Coronavirus”.

L’art. 66 citato nella descrizione del bonifico si riferisce al Decreto “Cura Italia” e porta il titolo “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.