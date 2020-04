Il Comune di Nichelino scrive a Cirio: "Riapriamo tutti i cimiteri del Piemonte"

Il Comune di Nichelino, insieme a quello di Carmagnola, ha scritto al Governatore Alberto Cirio chiedendo che siano riaperti tutti i cimiteri del Piemonte.

La scelta di chiedere un intervento della Regione arriva anche a seguito della decisione, assunta ieri dalla Giunta di Torino, di riaprire i camposanti cittadini a partire dal prossimo 5 maggio. Secondo l'Amministrazione nichelinese, una totale riapertura sarebbe gesto di grande conforto per tutti i famigliari di quelle persone che sono decedute nel corso di queste settimane di epidemia e a cui non è stato possibile organizzare un funerale.

Per il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, andare a pregare sulle tombe di chi non c’ è più potrebbe essere importante per la tenuta psicologica di chi è rimasto solo. Ora si attende una risposta ufficiale da parte della Regione.