Vacanze 2020, ecco come sarà l’estate di Riccione: alle 21 diretta con la sindaca Tosi

“ Per quest’anno, non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare ”. L’emergenza Coronavirus ha completamente stravolto la nostra vita quotidiana, ed il celebre inizio della canzone di Piero Focaccia e Mina sarà sicuramente la colonna sonora dell’estate 2020.

Gli italiani torneranno - o scopriranno per la prima volta - le località balneari e montane del paese. Vacanze quasi a Km 0. Tra le protagoniste della bella stagione ci sarà di consueto, per piemontesi e lombardi, la riviera romagnola, dove occupa un posto di eccezione Riccione. Questa sera alle 21 la sindaca Renata Tosi ci racconterà come la località balneare, protagonista del noto tormentone estivo dei Thegiornalisti, si sta preparando ad accogliere i turisti.