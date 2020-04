Magliano (Moderati): "Ripensare il sistema sanitario: al centro disabilità e Comunità Residenziali"

"Disabilità e Comunità Residenziali al centro dell’attenzione e coinvolte nella pianificazione: questa la mia richiesta a Ferruccio Fazio, guida del comitato tecnico scientifico chiamato a traghettare il Piemonte verso la Fase 2", sottolinea Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati nel Consiglio Regionale del Piemonte.

"Il capo della Task Force è stato appena audito in Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte. Disabilità e Comunità Residenziali, finora, sono state sostanzialmente dimenticate: è necessario invece ripartire dalle persone più fragili, che sono e si sentono escluse da dialogo e condivisione della strategia, e che vivono da sempre e non solo in pandemia una condizione di difficoltà. Non dobbiamo dimenticare caregiver e familiari".

"Va ripensato l’intero modello sanitario, anche nella sua dimensione territoriale. Se si presenteranno criticità, sarà mia cura sottoporle al Presidente Fazio e all’Assessore Icardi".

Poi Magliano dedica una parentesi all'editoria sportiva: "Mi oppongo a qualsiasi strumentalizzazione della crisi in corso, che non può e non deve diventare occasione per operare strategie di ridimensionamento aziendale a qualsiasi livello. “Tuttosport” non è solo un prodotto editoriale, ma un patrimonio del nostro territorio e la fonte di reddito di tante famiglie. Un patrimonio da valorizzare con strategia e investimenti".

"L’editore ritiene che l’ulteriore riduzione dell’organico redazionale (già sostanzialmente dimezzato in meno di quindici anni) che il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga comporta sia compatibile non dico con lo sviluppo e la progettualità, ma con la realizzazione di un prodotto editoriale di qualità e capace di stare sul mercato? La situazione è preoccupante".

"Non possiamo permetterci l’ulteriore ridimensionamento di questa testata. La mia vicinanza ai membri della redazione e alle loro famiglie è assoluta. La politica si faccia sentire. L’emergenza coronavirus non diventi un pretesto per smantellare", conclude Magliano.